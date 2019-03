Marco Rossi: Nagy Ádám pótolhatatlan, Szoboszlai ideje most jött el

A közelgő Eb-selejtezők előtt nyilatkozott a szövetségi kapitány.

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön idegenben Szlovákával, vasárnap pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal mérkőzik meg a Európa-bajnoki selejtezőn. Ennek apropóján Marco Rossi szövetségi kapitány az M4 Sportnak adott hosszabb interjút.

A Nemzetek Ligájához képest akad néhány új arc a válogatott keretében, de javarészt a már bejáratott neveket hívta be az olasz mester, aki mindezt a kevés felkészülési idővel indokolta:

- Nincs időnk tapasztalatot gyűjteni, hiszen máris kezdjük az Eb-selejtezőket. A előtt sem volt erre lehetőségünk, most még kevesebb időnk van. Van 15-16 játékos, ők jelentik nagyjából a csapat magját, és vannak, akiket különböző okok miatt érdekesnek találok, főleg a fiatalok, mert ugyan vannak nagyon jó 30 év feletti labdarúgók, akikkel adott esetben sikeresebb lehetnék rövidtávon, de a jövőt is néznem kell, mert a jövőért is dolgozunk, a jövő zálogai pedig a fiatalok.

Az újonnan behívott játékosok között ott van Balogh Norbert és Szoboszlai Dominik is. Előbbi a Parma után most a ciprusi APOEL-ben futballozik, miután Olaszországban a Parmában a kezdeti nagy remények után egyre kevesebb lehetőséget kapott.

- Remek híreket kaptam Norbertről, abban egyetértünk a kollégámmal, hogy különleges tehetség. Még mindig nagyon fiatal, hiszen 96-os születésű, de a közelmúltban valóban valamiért megtört a fejlődése, mert emlékszem, amikor a Debrecenben futballozott nagyon kedveltem a játékát. Aztán elment Olaszországba és mindenki azt gondolta, hogy rögtön szárnyalni fog. Sosem hiheted azt, hogy te már megérkeztél, kész játékos vagy. Mindig dolgoznod kell azért, hogy fejlődhess. Valószínűleg ez volt a baj Norbinál, de mostanra rátalált a helyes hozzáállásra, reálisak a vágyai, nagyon jól teljesít, jól játszik az APOOL-ben, rendszeresen pályára lép, nem mindig kezdőként, de nagyon sűrű a csapat versenynaptárja, előfordul, hogy 3 alkalommal is játszanak 2-3 héten keresztül és mindig kap lehetőséget a bajnokságban és a kupában és gyakran meghálálja ezt. Ezért azt gondolom, eljött az ideje annak, hogy meghívjam - mondta Baloghról a szövetségi kapitány.

A legnagyobb figyelem azonban kétségtelenül Szoboszlai Dominikre fog hárulni, akit már eddig is a legnagyobb magyar tehetségnek tartottak, de múlt héten kezdőként gólpasszal mutatkozott be az Európa Ligában a ellen, a hétvégén pedig a Salzburg színeiben az osztrák bajnokságban is betalált. Korábban Marco Rossi még nem szavazott bizalmat a fiatal játékosnak, akinek most viszont elmondása szerint eljött az ideje, és a szövetségi kapitány elmondása szerint tökéletesen illeszkedhet a válogatott játékába:

- Mindig meg kell találni a megfelelő pillanatot, és az ő esetében ez most jött el. Amíg a Lieferingben játszott, az osztrák második ligában, nehéz lett volna meghívnom, de a téli szünet alatt stabil tagja lett a Red Bull Salzburgnak De igazából nem is ez a fontos, hanem a csapat a stílusa, modern focit játszanak, agresszív felfogásban, intenzív letámadással, amit én is szeretnék megvalósítani lépésről-lépésre. Ő az egyik legtehetségesebb játékos a fiatalok között és ez a megfelelő időpont, hogy itt legyen velünk.

Rossi korábban ragaszkodott ahhoz, hogy csak olyan játékosok kapjanak meghívót a válogatottba, akik a klubjukban rendszeresen játszanak. Ez alól azonban kivételt képez Nagy Ádám, aki a Bolognában egyre kevesebbet játszik, de a válogatottban továbbra is nélkülözhetetlen:

- Vannak szabályaim a válogatottnál, de nálunk Olaszországban is él a mondás, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Ebben a keretben is akad egy-két kivétel. Miért? Nos, mindenekelőtt azt kell figyelembe venni, hogy melyik poszton játszik az adott labdarúgó, és milyen alternatíváink vannak. Őszinte kell legyek, abban a pozícióban, amelyikben Nagy Ádám játszik nincs túl sok játékosom. Ha nézzük a csatárokat, vagy a szélsőket, jóval nagyobb a mozgásterem, például Sallai Roland sérült, Ugrai Roland sérült, de tudok válogatni, hogy ki van a legjobb formában. Azonban vannak posztok, amelyeknél ez jóval komplikáltabb. Folyamatosan figyeljük a játékosokat, de nem látok túl sok lehetőséget Nagy Ádám helyettesítésére. Ádám genetikailag is egy rendkívüli játékos, többet képes futni, mint bárki más a pályán és ezt mindenkinél nagyobb sebességgel teszi. És abból a szempontból is fontos nekünk, hogy ő egy olyan védekező középpályás, aki olvassa a játékot, és adott pillanatban az átmentet tudja képezni a védekezés és a támadás között. A legutóbbi meccseinken is láthattuk, hogy mennyire fontos láncszem. 4 gólt lőttünk és háromnál az ellenfél térfelén szeretünk labdát, ebből kétszer Nagy Ádámnak köszönhetően.

Természetesen egy selejtezősorozat kezdetét mindig hatalmas várakozások előzik meg, de Rossi egyelőre nem szeretne számolgatni, egyelőre csak a Szlovákia és Horvátország elleni meccsekre figyel:

-Tényleg mindig csak a következő meccsre szabad figyelni. Most lesz rövid időn belül két találkozó, az első Szlovákia ellen, most erre gondolunk, ez a legfontosabb, aztán majd foglalkoznunk a horvátok ellenivel. Nem nézek előrébb, mert tudja a futballban nincs idő tervezgetni a jövőt, minden az eredményektől függ. Szeretném, hogy a lehető legjobb formánkat hozzuk az adott mérkőzésen, az adott pillanatban. Az én célom, a mi célunk, hogy sikeresek legyünk Szlovákia ellen. Pozitív gondolkodásra van szükségünk, a negatív gondolatokat el kell engedni, nem szabad állandóan sajnálkoznunk, ha nem sikerül valami. Pozitívnak kell lennünk, de nemcsak azért mert ezt mondom, hanem mert van okunk rá és szükségünk van a szurkolóink támogatására. Tudom, hogy Szlovákiában sokan ott lesznek, akárcsak Horvátország ellen, ahol úgy hallom telt ház lesz, a szurkolók mögöttünk állnak és szeretném, ha boldogok lennének, ahogy persze mi is.

