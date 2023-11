Rossi legtapasztaltabb játékosa: "Nem lenne keserű szájízem, ha a zöld asztalnál dőlne el"

"Nem véletlenül vezetjük a csoportot hat mérkőzés után!"

A magyar labdarúgó-válogatott játékosai úgy készülnek, hogy csütörtökön megtartják a bulgáriai Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést, amelyen győzelemmel szeretnék bebiztosítani az Eb-részvételüket és csoportelsőségüket egyaránt.

"Akarva-akaratlanul látjuk a híreket. Amennyire lehet ebben a helyzetben, tájékozottak vagyunk. Alapvetően úgy készülünk, hogy lesz mérkőzés, és szeretnénk a pályán bebiztosítani kijutásunkat az Eb-re" - mondta az MTI érdeklődésére a hétfői sajtótájékoztatón Dibusz Dénes.

A ferencvárosi kapus kifejtette, amióta lefújták a litvániai összecsapást, mindenki arra gondol a válogatott keretben, hogy Bulgáriában pontot, sőt pontokat kell szerezni, hogy az Eb-kvalifikáció mellett a csoportelsőség is meglegyen a nemzeti együttes számára. Hozzátette, ugyanúgy maximálisan felkészülnek az ellenfélre, mint az előző mérkőzések esetében, ezen nem változtat a kialakult helyzet. Szerinte komolyan kell venni a bolgárokat már csak a kapitányváltás miatt is, mert ilyenkor kicsit mindig "zsákbamacska", mire számíthatnak a riválistól, az új szakember ugyanis új szerkezetet és taktikát hozhat egy csapathoz.

"Két meccset kellett kihagynom. Most már abban az időszakban vagyunk, amikor kicsit itt is, ott is fáj, de készen állok a következő két összecsapásra" - mondta saját állapotáról a 32 éves és 32-szeres válogatott hálóőr, aki saját bevallása szerint megnyugodott, hogy Gulácsi Péter sérülése sem súlyos, így lipcsei kollégája is csatlakozhatott a kerethez.

Nagy Ádám arról beszélt, hogy egyik szeme sír, a másik nevet, hogy válogatott szinten ő a keret legtapasztaltabb játékosa 75 fellépéssel. Egyrészt szerinte minden futballista tudja, az ideje véges, ez a statisztika pedig azt mutatja, hogy öregszik, de abban bízik, "még csak az erdő közepén jár". Másrészt a 28 éves középpályás megjegyezte, ez azt is jelzi, hogy sok fiatal van a keretben, ami a magyar futballban rejlő potenciálra utal.

"A mai modern világban nehéz, hogy ezek a hírek ne szivárogjanak be az öltözőbe, de amíg az európai szövetség szerint megrendezik a mérkőzést, addig ennek megfelelően is készülünk. Sportszakmailag nagyobb értéke lenne a pályán kivívni az Eb-részvételt, de nekem nem lenne keserű szájízem, ha a zöld asztalnál dőlne el, mert nem véletlenül vezetjük a csoportot hat mérkőzés után" - jelentette ki a Pisa futballistája, aki szerint Litvániában azért nem sikerült nyerniük, mert a szerbek kétszeri legyőzése után kicsit mindenki elhitte, hogy túl vannak a nehezén. Hangsúlyozta, ezt a hanyag, lezser hozzáállást messziről elkerülik Bulgáriában, ha játszaniuk kell.

Nagy Ádám arról is beszélt, hogy nem túl rózsás a helyzete az olasz másodosztályban szereplő klubjánál, mert nem a nyertese volt az edzőváltásnak. Megjegyezte, együttese nem játszik jól és eredményesen, ráadásul ő nem is szerepel, márpedig a nyári kontinensviadalra szeretne csúcsformában érkezni.

A selejtezőcsoportjában veretlenül éllovas magyar válogatott egy ponttal kijutna a jövő évi, németországi kontinensviadalra, győzelemmel pedig az elsőségét is bebiztosítaná. A csütörtöki, bulgáriai mérkőzés - egyelőre nem tudni, hogy megrendezik-e, és ha igen, akkor hol - után vasárnap Montenegrót fogadja a nemzeti együttes az utolsó fordulóban.

