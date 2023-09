Rossi: "A szurkolótáborunk a legmagasabb polcon helyezkedik el a nemzetközi mezőnyben!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A magyar válogatott történetében először fordult elő, hogy idegenben fordított meg egy tétmeccset egy magasabban jegyzett ellenféllel szemben. Ez történt ugyanis múlt csütörtökön Belgrádban, amire Marco Rossi röviden csak annyit felelt, "egy újabb ok, hogy büszkék legyünk a csapatra."

A cikk lejjebb folytatódik

A Juventus-Lazio bajnokin a hazai győzelem 1.81, a döntetlen 3.55, a vendégek sikere pedig 4.50-szeres szorzóval fogadható. (x)

A nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya a molcsapat.hu-nak elmondta, a nemrégiben ünnepelt születésnapja, valamint a válogatott kispadján eltöltött ötödik évforduló is kevésbé fontos mérföldkő.

“Valakitől azt hallottam, az én kapitányságom előtt vagy ötven éve nem maradt nyolc meccsen át veretlen a magyar válogatott. Akkor még én is csak egy torinói játszótéren hintáztam. De azt nem mondhatom, hogy az öt év a válogatott élén nem érint meg. Főleg annak a fényében, mennyit változott a tájkép körülöttünk. A finnek elleni bemutatkozó meccsem előtt egész más gondolatok jártak a fejemben, mint most, de már akkor tudtam, hogy mit szeretnék elérni a magyar csapattal. Még nem tartunk ott” - ecsetelte Rossi, majd visszatért a szerbek elleni összecsapás elemzésére.

“Azt az első pillanattól kezdve éreztem, hogy mentálisan sok dolgom lesz a csapattal, és az elmúlt évek munkájának a gyümölcse, hogy fejben elbírunk egy ilyen nehéz helyzetet. A játékunkba, a haditervünkbe vetett hit megszilárdításához persze nem jött rosszul, hogy sok nagy meccset nyertünk meg, így a fiúk már nemcsak hiszik, tudják is, hogy elég jók a nehéz helyzetek kezeléséhez. A másik dolog, amire nagyon büszke vagyok, hogy nem egyénileg, hanem csapatként reagáltunk kiválóan a hátrányra. Bíztunk egymásban és a haditervünkben, és tudtuk, hogy ha tartjuk magunkat hozzá, összejöhet az egyenlítés, sőt a fordítás is. Azt hiszem, a legnagyobb dolog, amit elértünk az irányításommal, hogy már nincs egyetlen csapat sem, amely úgy játszhat velünk, hogy előre biztosra veheti a győzelmet. Ez óriási szó ahhoz képest, ahonnan indultunk. Nyilván nem azt mondom, hogy mi vagyunk az esélyesek az elitcsapatok ellen, vagy hogy nincs benne a vereség mondjuk a bombaerős szerbekkel szemben. Csak annyit állítok, hogy bárkit képesek vagyunk megizzasztani, és ezt többször bizonyítottuk is. Lehet fennkölt szavakat használni, és nagyon fontos, hogy nem szerencsés győzelemről beszélünk, hanem a saját teljesítményünknek köszönhetjük a sikert, de az az edző, akit az állítja, nem az eredmény számára a legfontosabb, hazudik. Mindig mondtam, hogy inkább nyerjünk gyenge játékkal, mintsem kikapjunk parádézva. A magyar szurkolók igényessége persze már jó játékot is követel tőlünk, de nem hiszem, hogy ilyen mértékű lenne a lelkesedés a válogatott iránt, ha nem nyernénk közben meccseket" - mondta a kapitány.

És ha már a szurkolók, Rossi nem győz hálás lenni.

“Talán az is kell hozzá, hogy minden meccset véresen komolyan vegyünk, és még egy barátságos találkozón is mindent beleadjunk, mindenesetre tény, hogy nincs még egy csapat, amely képes megtölteni a 60 ezres stadionját egyszerű felkészülési meccseken. Ha egyéni képességeket tekintve még nem is kelhetünk versenyre a legnagyobbakkal, a csapatunk már sokszor képes nehéz pillanatokat okozni az elitmezőnynek is. A szurkolótáborunk pedig vitán felül a legmagasabb polcon helyezkedik el a nemzetközi mezőnyben. Jó érzés ehhez a közösséghez tartozni” - zárta a kapitány.