Rose bízik benne, hogy Haaland 2022 után is Dortmundban marad

A Borussia Dortmund trénere bízik benne, hogy sikerül a klubnál tartani Erling Haalandot, Marco Rose szerint a norvég meggyőzhető.

Marco Rose természetesen ragaszkodik a csapat ászához, ahhoz, hogy Erling Haaland a 2021-22-es szezonban is a Borussia Dortmund labdarúgója marad, sőt akár utána is.. A norvég csatár Európa egyik legértékesebb labdarúgója, az érdeklődés folyamatos Haaland iránt, egyebek mellett a Manchester United, a Real Madrid, a Chelsea és a Manchester City is szívesen látná, a BVB vezetése azonban egyértelművé tette: idén nyáron nem adják el a csatárt!

Rose szerint pedig az sem biztos, hogy Haaland 2022-ben elhagyja Dortmundot, ehhez persze sok minden szükségeltetik. Az egyik, ha sikerülne elhódítani a bajnoki címet!

„Még mindig sok idő van hátra a szerződéséből, és csak azért, mert a nyilvánosság sokat beszél arról, hogy jövő nyáron elhagyja a Dortmundot, még nem biztos, hogy így lesz.” – mondta a Dortmund vezetőedzője a Sport Bildnek adott interjújában.

„A legvégén persze Erling az, akinek döntenie kell a jövőjét illetően, azt, hogy hol látja magát szívesen a jövőben. Mi mindenesetre örülünk annak, hogy most velünk van! – tette hozzá Marco Rose.

Haaland szerződéből még három van hátra, hírek szerint azonban van egy kitétel a szerződésében, mely szerint 2022 nyarán 75 millió Euró fejében bárki viheti a norvég klasszist, ami egy ilyen a játékosért, a mostani árak mellett még a pandémia alatt/után is aprópénz. Igaz, a Sport1 úgy tudja, a 75 millióból könnyen 90 lehet a csapat idei szereplésétől függően. Van néhány klub, amely azért ezt is ki tudná fizezni...

