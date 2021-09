Rooney csapata a csőd szélén táncol

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Derby Country hatalmas bajban került. Mel Moris tulajdonos szerint a klub havonta 1,3 millió fontot veszít, és az adósságspirál megállíthatatlan. Ha ez nem lenne elég, az angol liga 12 egység pontlevonással sújtotta a klubot. Mi jöhet még?

A tulajdonos azt állítja, hogy ő 200 millió fontot áldozott azért, hogy újjáépítse és visszajutassa a Derbyt, ahová tartozik: az első osztályba. Azonban Martin Samuel, a Daily Mail újságírója úgy véli, hogy a Derby-projekt rengeteg kockázatot rejtett magában. Az újságíró szerint a Leicester és az Aston Villa is hasonló anyagi bizonytalanság közepette építette fel magát, és jutott fel a Premier League-be, és ki tudja mi történt volna akkor, ha a kosok 2019-ben nem veszítik el a feljutásról döntő play-off mérkőzést, és feljutnak a Premier League. Rooney-ék lehet éppen ott tartanának, ahol most az Aston Villa és Leicester. Az oroszlánok és a rókák is stabil felsőházi csapatnak számítanak, versenyben vannak az európai kupa indulásért és az anyagi hátterük is meglehetősen stabilnak mondható.

Azonban a feljutás, és az anyagi helyzet normalizálása nem sikerült a Derbynek. Sőt! Jelenleg hatalmas bajban van az együttes, és kicsi esély mutatkozik egyáltalán a kilábalásra is.

A liga jelenthet halvány reménysugárt a csőd közelben lévő csapatnak. A liga ügyvezető igazgatója, Trevor Birch elmondta, hogy folyamatos tárgyalásokat folytatnak a klubbal, és keresik a megoldásokat, hogyan javíthatnának a kialakult szörnyű monetáris helyzeten. Birch hozzátette:

Ezen túlmenően, a Liga ma felvette a kapcsolatot többek között a Derby hivatalos szurkolói klubjával, a DCMS képviselőivel, a Derby parlamenti képviselőkkel és más érdekelt felekkel, és felkérte őket, hogy találkozzanak a Ligával, hogy megvitassák az együttes helyzetét.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Juventus szerdán épp a Chelsea-t fogadja. A hazai győzelem 3,60, a döntetlen 3,50, a vendég siker 2,08-szoros pénzt fizet.