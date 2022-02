Rooney: "Akár meg is ölhettem volna valakit"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Újabb részletek jelentek meg a Wayne Rooney életét feldolgozó, pénteken megjelenő dokumentumfilmből.

A Manchester United egykori sztárjának alkoholproblémáiról már előző cikkünkben is írtunk, azonban a Derby County menedzsere további megdöbbentő részleteket is elárul a filmben, amelyben Rooney-t a problémás időszaka legnagyobb félelméről is kérdezték.

"Valószínűleg a halál volt az" - válaszolta a most 36 esztendős ex-futballista, aki számos elkövetett hibájára is kitért.

"Voltak lányok, ittas vezetés, akár meg is ölhettem volna valakit, vagy saját magamat" - idézi Rooney-t a BBC.

A fenegyerek bevallotta, hogy már gyerekkorában sem volt egyszerű eset, sokszor keveredett balhéba.

"Felmentünk Southportba, és sokat verekedtünk. Mindig összevarrt szemmel jöttem haza. Ekkor nagyjából 12 éves voltam" - mesélte, hozzátéve, sokszor járt koncertekre, ami után rendre bajba került.

