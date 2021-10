Ronaldót nem zavarják a kritikák

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért!

A Manchester United lezárta a rossz szériáját azzal, hogy 3–0-ra legyőzte a Tottenham-et. A sikerben főszerepet játszott Cristiano Ronaldo, aki góllal és gólpasszal vette ki részét a győzelemből. A portugál zseni a meccs után el is mondta a véleményét az elmúlt hetekkel kapcsolatban, valamint Garry Neville és Wayne Rooney éles megjegyzéseiről is.

„Kritikák mindig lesznek – mondta az ötszörös aranylabdás a klub honlapján. – Engem ez nem zavar, mert 18 éve futballozom, szóval tudom, hogy az emberek egyik nap azt mondják tökéletesek vagyunk, aztán meg azt, hogy gyengék. Meg kell ezzel küzdeni, persze mindig jobb, ha a szurkolók örülnek és dicsérnek. Néha rossz pillanatokat kell átélnünk, és változtatnunk kell, most ez sikerült. Volt egy kis nyomás a csapaton, nem volt könnyű, de tudtuk, hogy most válaszokat adunk. Jól játszottunk ezen a meccsen. Az a dolgom, hogy tapasztalatommal, a góljaimmal és a gólpasszaimmal segítsem a csapatot és ez most sikerült, nagyon boldog vagyok. A csapat hihetetlenül jól teljesített.”

A Manchester United jelenleg nyolc ponttal áll a Chelsea mögött, így azért még van mit ledolgoznia a csapatnak. Ronaldoék azonban továbbra sem stabil tagjai az élmezőnynek, hiszen csak az ötödik helyen áll és mindössze három ponttal előzi meg a 10. helyezett Leicestert.

A csapat szerdán az Atalanta ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Atalanta–Manchester United meccsen a hazai siker odsza 2,70, a döntetlené 4,10, a vendég győzelemé pedig 2,43.