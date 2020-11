Ronaldót megpróbálhatja visszacsábítani a Manchester

Ronaldo visszatér a Manchester Unitedbe? A FOX TV-csatorna szerint ennek nyáron van is realitása.

A portugál profinak mint ismert, 2022-ig szól a szerződése a Juventushoz - egyes hírek szerint a koronakrízis miatt az olaszok már idő előtt megválnának tőle. A legnagyobb problémát a játékos állítólagos, 31 millió eurós fizetése jelenti.

A FOX újságírója, Christian Martin szerint a sztár egykori csapata, a készen áll arra, hogy Ronaldo visszahódításáért mélyebben is a zsebébe nyúljon.

A Twitteren is elég népszerű Martin azt állítja, hogy a manchesteri és portói forrásaik megerősítették, hogy a MU megpróbálja a következő szezonra megszerezni Cristiano Ronaldot. A 35 éves játékos egyelőre gondolkodik, a viszont nyitott a megkeresésekre.

