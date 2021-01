Ronaldo újabb rekordot döntött

Cristiano Ronaldo a vasárnapi, Sassoulo elleni meccsén is betalált, így a pályafutásának 759. gólját szerezte profi tétmérkőzésen - beleszámítva a klub és válogatott találkozókat is. Ez rekordbeállítás. Ezen kívül egy egyedülálló rekordot is döntött a portugál.

Roni a Sportingban (5), a Manchester Unitedban (118), a (450) és a Juventus (84) színeiben összesen 657 gólig jutott, a portugál válogatottat pedig 102 találattal segítette. Ezenfelül összesen 222 gólpasszt is kiosztott.

A 35 éves, egész pályafutása során topformában játszó támadó a 759. góljával beállította a cseh Josef Bican rekordját, aki 1931 és 1957 között ugyanennyi találatig jutott, ő többek között a Rapid Wien és a Slavia Praha mezét is hordta.

Több csapat

Ezen felül Ronaldo a sorozatbeli 15. tétmeccsét szerezte, amellyel már az egymást követő 15. szezonjában is elérte ezt a gólmennyiséget. Ezzel a statisztikával csak ő büszkélkedhet, senki már nem volt képes ennyi időn keresztül így termelni a gólokat.

