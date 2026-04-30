“Háborús” állapotok

Az ötszörös aranylabdás játékos a mérkőzés utáni interjújában bírálta a Saudi Pro League-t, hangsúlyozva, az ellenséges hangulat hátráltatja a liga fejlődését:

„Ez háború, nem futball. Ami itt történik, nem tesz jót a ligának. Mindenki a közösségi médiában panaszkodik, nem jó a helyzet.”

Ronaldo a 2022-es átigazolása óta nyilvánosan támogatja a szaúdi projektet, egyik korábbi nyilatkozatában elmondta, szerinte “a Saudi Pro League jobb mint a francia bajnokság”. A portugál klasszis a keddi mérkőzés után elégedetlenségét fejezte ki a közelmúlt eseményeivel kapcsolatban:

„Példát kell mutatnunk, nemcsak itt, hanem egész Európának is, hogy versenyezni akarunk velük, hogy a világ egyik legjobb bajnoksága legyünk. Elemezni kell a helyzetet, de abba kell hagynunk ezt a folyamatos kritizálást, mert számomra nem erről szól a futball.”

Még több dráma várható

Négy fordulóval a szezon vége előtt az Al-Nasszr 8 ponttal vezeti a tabellát, így komoly esélye van arra, hogy Ronaldo érkezése óta először hódítsa el a bajnoki trófeát. A sikeres szezon ellenére a klub csapatkapitánya baljósan nyilatkozott a következő hetekről:

„Harcolunk a győzelemért, de látok néhány dolgot, ami nem tartozik a futballhoz. Vannak dolgok, amiket nem szabad csinálni. A szezon végén fogok ezekről beszélni.”

Forrás: Fabrizio Romano on X

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.