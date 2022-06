Ronaldo pótolja Lewandowskit?

Sajtóhírek szerint a portugál neve felmerült a Bayernnél.

Cristiano Ronaldo nem biztos, hogy kitölti még egy évig szóló szerződését a Manchester Unitednél, több kérője is akad. Ahogy a GOAL korábban már megírta, a Real Madrid mellett a Juventus is szívesen látná a portugál aranylabdást. Igaz, Torinóban első körben inkább Neymarban gondolkoznak.

Most a spanyol As írt arról, hogy a Lewandowksit jó eséllyel a nyáron elveszítő Bayern München is bejelentkezett Cristiano Ronaldóért, vele pótolnák a lengyelt. A Bayern már megszerezte Sadio Manét a Liverpooltól, de úgy tűnik a Bundesliga rekordbajnoka még egy gólerős támadót akar venni, főleg akkor, ha Lewandowski tényleg Barcelonában köt ki.

