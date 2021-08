Ronaldo: „Nem szórakoztatnak a nevemmel!”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Cristiano Rolando hivatalos közösségi oldalán reagált a vele kapcsolatban megjelent hírekre. A médiában több helyen is lehozták, hogy az ötszörös aranylabdás elhagyhatja a Juventust, és a Real Madridban, a PSG-ben, vagy pedig Manchesterben folytathatja pályafutását. Így reagált a világsztár:

Aki ismer, tudja, hogy mennyire koncentrált vagyok, ha a munkáról van szó. Nem beszélni róla, hanem csak csinálni, ez az én mottóm karrierem kezdete óta. Azonban látva, hogy miket írnak rólam, kénytelen vagyok megosztani az álláspontom. Ami a médiában megy velem kapcsolatban, az nem csak velem, mint ember és mint játékos tiszteletlenség, de tiszteletlen azokkal a klubokkal és annak játékosaival szemben is, akikkel a nevem összeboronálták.

A történetem a Real Madriddal már csak a múlt. Le van jegyezve az utókor számára. Szavakkal, számokkal, trófeákkal és címekkel. Ezeket mind meg lehet tekinteni a Bernabeu múzeumában, és tovább élnek minden Real Madrid szurkolóban. Ez, ami ott történt, már csak mögöttem van, de mindig édesen fogok visszagondolni az ott eltöltött évekre. Az igazi Real szurkolók mindig a szívükbe zártak, és én is őket az enyémbe.

Az elmúlt napokban többször hozták szóba a nevem a Madriddal, és más klubokkal is. Azonban azokat az embereket, akik a jövőmről írtak csak egy valami zavarta. A valóság. Egyikük sem akarta kideríteni mi az igazság velem kapcsolatban.

Most megtörtem a csendet, mivel nem tűrhettem, hogy ez emberek továbbra is visszaéljenek a nevemmel. Továbbra is a karrieremre és a munkámra összpontosítok, és felkészülök minden kihívásra, amivel szembe kell néznem. Minden más? Pusztába kiáltott szó.