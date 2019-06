Videó: Ronaldo megpróbálta a Juventushoz csábítani az Ajax sztárját

Matthijs De Ligt, az Ajax védője elárulta, hogy a döntője után Cristiani Ronaldo megkérdezte, szeretne-e idén nyáron a Juventushoz igazolni.

Az szinte biztos, hogy De Ligt idén nyáron egy sztárcsapathoz kerül, és bár korábban a érdeklődéséről is lehetett hallani, jelenleg a és a Paris Saint-Germain tűnik legesélyesebbnek a megszerzésére.

A Portugália által 1-0-ra megnyert NL-döntő után azonban Ronaldo nem vesztegette az időt, és megpróbálta a saját csapatához csábítani a hollandok hátvédjét.

- Először nem értettem mit mond, kicsit meg is lepődtem. Szóval csak nevettem, és nem is igazán tudtam válaszolni. Röviddel egy elveszített meccs után csalódott vagy és csak erre tudsz koncentrálni - nyilatkozta Ronaldo kérdéséről De Ligt a NOS-nek.

Bár a holland válogatott végül elveszítette a Nemzetek Ligája döntőjét, De Ligt így is parádés szezonon van túl: az Ajaxszal megnyerte a holland bajnokságot és a holland kupát, a Bajnokok Ligájában pedig egészen az elődöntőig meneteltek, ráadásul a Nemzetek Ligája elődöntőjében az ő találata is kulcsszerepet játszott Anglia kiejtésében.

