Ronaldo megérkezett Manchesterbe

A portugál klasszis már első edzésén is részt vett régi-új csapatában.

Cristiano Ronaldo a szerdai Írország elleni 2─1-es portugál győzelem után, csütörtökön kapott engedélyt, hogy elhagyja a válogatottat, és Manchesterbe utazhasson új csapatához. A 36 éves játékosnak 5 napot karanténban kellett töltenie, majd ma végre találkozhatott Ole Gunnar Solskjaerral, és számos új csapattársával az első edzésen. Ronaldónak 4 napja lesz, hogy beilleszkedjen a Unitedba, hiszen a hétvégén már a Newcastle ellen lépnek majd pályára a vörös ördögök.

Az ötszörös aranylabdás 19,8 millió fontért érkezett a nyáron a Juventustól, és a hetes mezben fog játszani, ─ ami eddig Edinson Cavani meze volt ─, az uruguayi pedig a 21-est fogja viselni ─ azt a számot, amiben a válogatottban is játszani szokott.

Ronaldo 2003-ban mutatkozott be a vörös ördögöknél, és 292 mérkőzésen 118 gólt szerzett, mielőtt 2009 nyarán eligazolt volna a Real Madridhoz. A portugál klasszis első Bajnokok Ligája címét, és első aranylabdáját is az United színeiben szerezte meg 2008-ban, és most 12 év után hazatért oda, ahol minden elkezdődött.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Ha Cristiano Ronaldo gólt szerez a Newcastle ellen, akkor a fogadók 1,44-szeres pénzt nyerhetnek, ha ez a találkozó első találata lesz, akkor 3,10-szerest.