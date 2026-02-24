„Világbajnokság nélkül is a legnagyobb!” – kapitánya kiállt Ronaldo mellett

Roberto Martinez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya szerint Cristiano Ronaldo minden idők egyik legnagyobb futballistája marad, függetlenül attól, hogy a 2026-os világbajnokságon sikerül-e megszereznie a trófeát. A 41 éves klasszis még mindig kiemelkedő teljesítményt nyújt klub- és válogatott szinten egyaránt, és Martinez szerint nincs rajta nyomás, hogy bizonyítson.

„Ő lesz minden idők legnagyobb játékosa, akár nyer világbajnokságot, akár nem” – nyilatkozta Martinez a Portugal Football Summit Podcastban. „A mi feladatunk, hogy a lehető leginkább versenyképesek legyünk. Ehhez folyamatos elemzésre, fejlődésre és arra van szükség, hogy megőrizzük azt a mentalitást, ami a Nemzetek Ligájában is sikerre vitt minket.”

Ronaldo pályafutása bajnoki címeket nyert a Manchester United, a Real Madrid és a Juventus színeiben, ötször emelhette magasba a Bajnokok Ligája trófeát, és ötször nyerte el az Aranylabdát. Portugália csapatkapitányaként Európa-bajnoki és Nemzetek Ligája-trófeát is begyűjtött, válogatottbeli mérlege 226 mérkőzés és 143 gól.

„Soha nem dolgoztam még olyan játékossal, aki minden reggel ennyire fókuszált lenne arra, hogy a napot a fejlődésre használja. Ha Cristiano örökké velünk lehetne, az lenne a legegyszerűbb módja annak, hogy a fiatal játékosok gyorsan tanuljanak a válogatottban. Az az elszántság, hogy minden nap jobb legyen, példaértékű.”

A portugál szövetségi kapitány korábban az ESPN-nek is elmondta, miért képes Ronaldo még a negyvenes éveiben is világklasszis szintet hozni:

„El kell fogadnunk, hogy mindenki ismeri Cristiano Ronaldót és van róla véleménye. A 21 évvel ezelőtti Ronaldo nem ugyanaz, mint a mostani. Ma sokkal inkább pozíciós játékos, csatár, befejező típusú játékos. Az elmúlt 30 mérkőzésen 25 gólt szerzett a válogatottban, ez hatalmas ajándék számunkra.”

