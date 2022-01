Ronaldo győztes meccsen mutatkozott be tulajdonosként

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A brazil Cruzeiro labdarúgócsapat új tulajdonosa, a korábbi klasszis csatár Ronaldo győztes hazai mérkőzéssel mutatkozott be.

A Cruzeiro szerdán a Campeonato Mineiro állami bajnokság első fordulójában az URT együttesét múlta felül 3-0-ra. A játékosként 1994-ben és 2002-ben világbajnok Ronaldo a győzelem után azt mondta: egy hihetetlen történetet fognak együtt írni, és izgatottan várják a folytatást.

„Az út hosszú lesz, tele sok akadállyal, de nagy a lelkesedésünk és az elszántságunk” – nyilatkozta.

A kétszeres aranylabdás, a nemzetközi szövetségnél háromszor a világ legjobbjának megválasztott 45 éves Ronaldo tavaly decemberben 73 millió dollárért vásárolt 90 százalékos tulajdonrészt a Belo Horizonte-i klubban, amelyben 16 évesen felnőtt karrierjét kezdte. Az együttes most a brazil másodosztályban szerepel, és a korábban "Fenoménnek" nevezett csatárral a tulajdonosi székben az élvonalba pályázik.

A PSV, a Barcelona, az Internazionale, a Real Madrid és az AC Milan korábbi sztárjának, a spanyol másodosztályú Real Valladolid elnökének és többségi tulajdonosának érkezése nem volt zökkenőmentes a Cruzeiróhoz. Az érkezését követő hetekben közölte, hogy meglepte a hatalmas adósságállomány, de vállalta a rendezését, miként azt is, hogy közben kénytelen lesz népszerűtlen intézkedések meghozatalára. Ronaldo a Cruzeirót "súlyos állapotban lévő betegnek" nevezte, akinél mindenekelőtt "el kell állítani a vérzést". A hónap elején szurkolói csoportok még tüntettek Ronaldo ellen, mert a klublegenda Fabióval nem tudott megállapodni szerződésének meghosszabbításáról, ezúttal viszont már az új tulajdonost üdvözlő és éltető rigmusokat skandáltak.

