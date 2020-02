Ronaldo és Messi egy csapatban vezethet le

Ronaldo és Beckham útjai az MLS-ben keresztezhetik újra egymást.

A The Mirror értesülései szerint Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is az -be igazolhat, mégpedig David Beckham Miamijába.

Adrian Heath, a Minnesota United elnöke is azt nyilatkozta, hogy hallott olyan híreszteléseket, miszerint a portugál és az argentin sztárpáros később az MLS-ben vezetne le.

A hírt azért érdemes fenntartásokkal kezelni, de amennyiben ez valóban bekövetkezik, akkor Beckhamet valószínűleg szentté avatják Miamiban.

A cikk lejjebb folytatódik