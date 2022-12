Ronaldo búcsúzik: "Mindent ott hagytam a gyepen!"

"Köszönöm Portugália!"

Fogadj 20-szoros szorzóval az Argentína–Horvátország meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Marokkó 1-0-ra legyőzte Portugáliát a világbajnokság negyeddöntőjében, így történelmet írva, első afrikai válogatottként jutott be a legjobb négy közé. A mérkőzésen csak csereként pályára lépő Cristiano Ronaldo zokogva hagyta el a játékteret, már akkor lehetett tudni, hogy ez volt az utolsó vb-meccse, ezt most ő is megerősítette közösségi oldalán.

"Pályafutásom legnagyobb álma volt, hogy világbajnokságot nyerjek Portugáliával. Sok nemzetközi tornát nyertem, de a lehető legmagasabb polcra akartam tenni hazánkat. Harcoltam, keményen küzdöttem ezért az álomért az elmúlt 16 év 5 világbajnokságán, nagyszerű csapattársakkal és több millió portugál támogatásával. Mindent ott hagytam a gyepen, sosem hajtottam le a fejem és sosem adtam fel, de tegnap sajnos véget ért ez az álom. Sok mindenről írtak, sok spekuláció volt, de a Portugália iránti elkötelezettségem egy pillanatig sem ingott meg. Mindig a közös célért hajtottam, soha nem fordítottam hátat a társaimnak és a hazámnak. Egyelőre nincs több mondanivalóm. Köszönöm Portugália! Köszönöm Katar! Szép volt az álom, amíg tartott" - írta CR7.

További hír Ronaldóval kapcsolatban, hogy egyike azon tíz portugál játékosnak, akik nem utaztak haza vasárnap Lisszabonba. A hivatalos indoklás szerint egyelőre ő is Katarban pihen a családjával, de ez egyben azokat a pletykákat is erősíti, miszerint napokon belül aláírhat a szaúdi Al-Nassr csapatához.

VILÁGBAJNOKSÁG

Kövesd a 2022-es labdarúgó világbajnokság küzdelmeit a GOAL.com-on! Szerkesztőségünk nap mint nap exkluzív tartalmakkal, videókkal és élő közvetítésekkel jelentkezik a torna során. Ha minket követsz, garantáltan nem maradsz le semmiről!

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A francia válogatott világbajnoki címe 4,50-szeres szorzóval fogadható. (x)