Ronaldo biztos nem lesz a Chelsea játékosa

Raheem Sterling érkezésével a londoni csapat kiszállt a Ronaldóért vívott harcból.

Nyáron a Bajnokok Ligája szereplés miatt várhatóan elhagyja a Manchester United csapatát Cristiano Ronaldo. A 37 éves portugál támadó kérői közt emlegették a Chelsea-t is, sőt brit sajtóértesülések szerint a játékos ügynöke személyesen egyeztetett is a londoniak vezetőségével, de biztosra vehető, hogy Tuchelék végül nem tesznek ajánlatot a rutinos játékosért.

Raheem Sterling érkezésével ugyanis Tuchel egy gyors szélsőt tudott csapatához csábítani, a német mester pedig világossá tette, hogy nem tart igényt Ronaldo szolgálataira, mert a letámadásra épülő játékrendszerébe Sterling jobban beleillik, mint az öregedő portugál.

A Chelsea mellett korábban a Bayern Münchent is hírbe hozták Ronaldóval, ám a bajorok sportigazgatója, Oliver Kahn is kizárta a kiváló labdarúgó érkezését. Ugyanakkor más hírek szerint Ronaldo egy elképesztő, 300 millió euró körüli ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából, így végső soron az is előfordulhat, hogy elhagyja Európát.

