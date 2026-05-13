Horváth Róbert Gábor

Ronaldo már ünnepelt volna, de a kapus a 98. percben sokkolta az Al-Naszrt (Videón a hihetelen gól!)

Drámai végjátékban csúszott ki az Al-Naszr kezéből a bajnoki cím bebiztosítása. A Cristiano Ronaldo vezette rijádi együttes már karnyújtásnyira volt a szaúdi aranyéremtől, amikor a 98. percben Bento kapus szerencsétlen öngólt vétett az Al-Hilal elleni rangadón.

Az Cristiano Ronaldo vezette Al-Naszr egyetlen percre volt attól, hogy bebiztosítsa a szaúdi bajnoki címet – számol be róla a The Athletic. Ám a végjáték egészen hihetetlen fordulatot hozott az Al-Hilal elleni rangadón.

A rijádi csapat Mohamed Simakan első félidős találatával vezetett, és sokáig úgy tűnt, elegendő lesz az egygólos előny a bajnoki ünnepléshez. Ronaldo ugyan nem talált be, de több veszélyes megmozdulása is volt, az Al-Naszr pedig kontrollálta a mérkőzést.

A dráma azonban a hosszabbítás legvégére maradt.

A 98. percben egy bedobás után Bento kapus rosszul mozdult ki, a labda pedig róla pattant a saját kapujába, így az Al-Hilal 1–1-re egyenlített. A stadion néma csendbe burkolózott, miközben Ronaldo hitetlenkedve figyelte az eseményeket a kispadról.

A portugál klasszist a 83. percben lecserélték, és a televíziós felvételek szerint rendkívül csalódottan reagált a végjátékra. Több beszámoló alapján – köztük Fabrizio Romano szerint is – a lefújás után ingerülten indult az öltöző felé, miközben az Al-Naszr játékosai a pályán roskadtak össze.

Az Al-Naszr így ugyan továbbra is vezeti a tabellát, de a bajnoki cím sorsa még nem dőlt el. Ronaldo továbbra is első szaúdi bajnoki trófeájára vár a klubbal.

Itt a videó Ronaldo reakciójáról és a hihetetlen öngólról:


