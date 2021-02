Ronaldo 36 évesen is megállíthatatlan

Pénteken ünnepelhte 36. születésnapját Cristiano Ronaldo, szombaton pedig bebizonyította: még mindig ugyanolyan motivált és profi, mint korábban bármikor. Az AS Romának sem kegyelmezett.

A portugál zseni minden sorozatot figyelembe véve 24 mérkőzésen 23 gólnál jár az idei szezonban, miután a Serie A szombati játéknapján a Rómának is betalált, csapata 2-0-s győzelmekor. Már a mérkőzést megelőző napokban is Ronaldóról áradozott a sportsajtó és a labdarúgás közege, hogy ennyi idősen is ilyen kimagasló teljesítményre képes.

Chrstian Vieri szerint ha CR7 a csapatodban van, akkor egygólos előnyrő indul a mérkőzés, míg a korábban Real Madridban Ronaldóval együtt dolgozó erőnléti edző, Giovanni Mauri szerint akár 40 éves koráig is képes lehet játszani a legmagasabb szinten.

Tegnap, 16. gólját követően a negyedik helyre jött fel az aranycipő rangsorban, bár amilyen ütemben Lewandowski termel, nehéz elképzelni, hogy ötödik alkalommal is elnyerje a kontinens legjobb góllövőjének járó díjat. Ennek ellenére Ronaldo teljesítménye mellett nehéz szó nélkül elmenni, Andrea Pirlo a mérkőzést követően nem győzte dícsérni játékosát.

"Mielőtt elkezdtünk együtt dolgozni is tudtam, hogy egy igazi profi, de azóta, hogy az edzője vagyok nap mint nap szembesülök azzal, hogy miként edz. Még mindig megvan a szenvedélye a labdarúgás iránt és a továbbra is győzni akar. Megvan benne az alázat és ambició, egy igazi hős számomra" - mondta a Juventus vezetőedzője.