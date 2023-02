Ronaldinho fia már Barcelonában futballozik

Újabb Ronaldinho-korszak jöhet el a katalán csapatnál.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ronaldinho Gaúcho a RAC1 rádiónak mondta el, hogy februárban szerződtette fiát a korábbi klubcsapata.

Ronaldinho fia, João Mendes apja nyomdokaiba is léphet, miután a Barcelona megszerezte a fiatal támadó középpályás aláírását. Mendes korábban a brazil Cruzeiro csapatában futballozott, de mivel spanyol útlevéllel is rendelkezik a 17 éves játékos, így könnyen meg tudták szerezni a gránátvörös-kékek. A fiatal játékos korábban a PSG utánpótlásában is megfordult, de miután felbontotta szerződését a Cruzeiróval csak Barcelonában gondolta el a jövőjét. A januári próbajátékán meggyőzte a katalánok vezetőségét, így az U19-es csapatban bizonyíthat majd.

„Megerősíthetem, hogy a Barcelona leigazolja Joãót. A Barca mindig is az életem és a szívem része volt, és ez a fiammal is folytatódni fog. Az aláírása azt is jelenti, hogy mostantól gyakrabban leszek itt, Barcelonában”

-mondta el a RAC1-nek Ronaldinho.

A brazil Aranylabdás 2003 és 2008 között volt a Barcelona játékosa, 2017 óta pedig a klub nagykövete. A napokban kapta meg Joan Laporta klubelnöktől a Barcelona Legenda díjat is.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Villareal-Barcelona bajnokin a hazai győzelem 4.10, a döntetlen 4.10, a vendég siker 1.83-szeres szorzóval fogadható. (x)