Ronald Koeman a szezon végén távozik a Barcelonától!

A Barcelona hazai pályán kapott ki a Celta Vigo-tól (1–2), ezzel eldőlt, hogy már csak az Atlético, vagy a Real Madrid lehet bajnok. A RAC1 rádió szerint Ronald Koeman vezetőedző annak ellenére is távozik a szezon végén, hogy még egy évig él a szerződése.

Koemant nyáron nevezték ki a katalánok kispadjára. Bajnok nem lesz, a BL-ből is kiesett a nyolc között, ám a spanyol kupát megnyerte. Nagy kérdés, hogy ki lesz az utódja, hiszen a többek által biztos befutónak vélt Xavi Hernandez a napokban új szerződést kötött a katari al-Szaddaddal.

❗️❗️#KOEMAN



👉El Barça ja té decidida la NO continuïtat de Koeman en un 99%.



👉No és una aposta de Laporta i el seus plantejaments pesen molt en la decisió.



👉El president no ha volgut interferir durant la temporada.



👉Només el fet de no trobar alternativa salvaria Koeman. pic.twitter.com/GaHQUfFwTm