A Tottenhamet az ág is húzza: Romero súlyos sérülést szenvedett

Az argentin középhátvéd a második félidő közepén próbálta fedezni a labdát Brian Brobbeyval szemben, azonban a Sunderland támadója, egy sárga lappal a zsebében két kézzel rálökte az argentin játékost a kiérkező Antonín Kinsky kapusra. Romero térde Kinyky fejével ütközött, az argentin játékos hosszú ápolást követően bicegve, könnyek között hagyta el a pályát, míg a cseh kapus egy nagy turbánnal a fején tudta folytatni a játékot.

Brobbey egyébként valami csoda folytán megúszta a sárga lapot, így a lefújást követően a pályán ünnepelhette csapata 1-0-s győzelmét.

De Zerbi a lefújást követően még abban reménykedett, nem súlyos Romero sérülése

A találkozó után – amelyet a Tottenham 1–0-ra elveszített – Roberto De Zerbi így nyilatkozott Romero állapotáról:

„Még nem tudjuk, a következő napokban és a következő meccs előtt derül ki. Remélem, nem komoly a probléma, mert Romero az egyik kulcsjátékosom – nagyszerű ember, kiváló futballista, igazi vezéregyéniség. Szükségünk van rá, hogy befejezzük a szezont és elérjük a céljainkat.”

Arra a kérdésre, hogy a Spurs csapatkapitányának térde sérült-e meg, így válaszolt:

„Lehetséges, igen, de nem akarok semmit mondani, mert még nem tudom.”

Romero hosszú időre kidőlt

Közben Gastón Edul újságíró arról számolt be, hogy Romero körülbelül hat-nyolc hétre kidőlt, ami azt jelenti, hogy a szezon legfontosabb szakaszában már nem léphet pályára a Tottenham Hotspur színeiben. Ugyanakkor az is kiderült, hogy nem szenvedett keresztszalag-szakadást, ami akár közel egyéves kihagyást is jelenthetett volna. Így nagy valószínűséggel az argentin védő ott lehet a nyári világbajnokságon.

