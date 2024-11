Romániát a magyarellenes rigmusok miatt is megbüntette az UEFA

Magyarország-ellenes rigmusok miatt is büntette a Román Labdarúgó-szövetséget az UEFA fegyelmi bizottsága.

Az UEFA fegyelmi bizottsága a félbeszakadt Románia–Koszovó Nemzetek Ligája-selejtező ügyében ítéletet hozott. A román szövetség egy zárt kapus mérkőzés mellett 128 ezer eurós pénzbüntetést is kapott, viszont a győzelemért járó három pontot megkapta, ugyanis indokolatlannak lett minősítve a koszovói játékosok levonulása a pályáról.

A bírságban hét különböző tétel van, melyek közül a legsúlyosabbat (50.000 euró) a szurkolók diszkriminatív viselkedése miatt szabták ki.

A cikk lejjebb folytatódik

Ennek okát a helyi média, de Románia egyik legismertebb sportjogásza, Christian Jura is a magyarellenes rigmusok skandálásának tulajdonítja.

„Az FRF felelős a szurkolókért és a viselkedésükért. Főleg, mivel ezek a megnyilvánulások rendszeresen megismétlődnek. A xenofób és diszkriminatív viselkedés vádjával nem a koszovóiak, hanem Magyarországra vonatkozó rigmusok miatt jött a büntetés, amelyekre már korábban, idegenbeli mérkőzéseken is volt példa. Ha ez a találkozó véget is ért volna a pályán, a román szurkolók viselkedése akkor sem kerülte volna el az európai szövetség figyelmét, mert visszaesők vagyunk ezen a téren, és figyelnek minket” - fogalmazott a romániai Sportdöntőbíróság elnöki tisztségét is betöltő Jura.

Eközben a hírek szerint Koszovó a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul és fellebbezni fognak az ítélet ellen, ugyanis szerintük annak a román szurkolók viselkedésére vonatkozó része alátámasztja azokat az érveiket, amik miatt a játékosok levonultak a mérkőzés utolsó perceiben a pályáról.