Román Kupa: a magyarok szidalmazásával ünnepelt az FCSB

Döbbenetes módon ünnepelt a Román Kupa fináléjában a Sepsi OSK aratott 1–0-s győzelme után az FCSB.

Azt már nagyjából megszoktuk, hogy a válogatott mérkőzéseken egymással is verekedésbe keveredő román szurkolóknak a gólnál is nagyobb öröm, ha a magyarokat szidalmazhatják, de az merőben új dolog, hogy ebben a játékosok is partnerek. A Ploiestiben nézők nélkül játszott mérkőzést követően az ultrák és a játékosok együtt ünnepeltek a bukaresti éjszakában és a gsp.ro beszámolója szerint közösen szidták a magyarokat.

Az esetről videót is közölt a román lap, amely simán idegengyűlölőnek nevezi a játékosokat és a szurkolókat.

