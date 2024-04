Rodrygo szerint kellemes probléma lenne Mbappé a Real Madridnál

A brazil csak magára és a csapatra fókuszál.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Rodrygo hisz az újságíróknak.

Kylian Mbappé biztosan elhagyja a PSG-t a nyáron, azt még hivatalosan nem jelentette be, hogy hol folytatja, de gyakorlatilag mindenki biztosra veszi, hogy a Real Madrid lesz a francia támadó következő csapata. Most Rodrygót kérdezték erről az újságírók.



"Hogy Mbappé a Realhoz igazol-e? Ha jól tudom az újságírók szerint közel van az egyezség, én pedig hiszek nektek, de nem tudom pontosan, mi a helyzet. Ha ő is csatlakozik hozzánk, az kellemes problémákat okoz majd a menedzsernek a csapat összeállításánál. Jelenleg magammal és a csapattal foglalkozom."