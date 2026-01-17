Gyász: elhunyt a Fiorentina tulajdonosa és egyben elnöke

Szombat hajnalban hivatalos közleményben tudatta a Fiorentina, hogy a klub elnöke, Rocco Commisso 76 éves korában távozott az élők sorából. A lila-fehér klub megjegyzi, hogy az Olaszországban született, de amerikai állampolgársággal rendelkező üzletember hosszabb ideje orvosi ellátására szorult.

Commisso még hét évvel ezelőtt, 2019-ben lett a klub tulajdonosa és egyben elnöke, az azóta eltelt időszakban pedig két Konferencia Liga-döntőben (2022-23 és 2023-24) és egy Coppa Italia-fináléban (2022-23) szerepelt a klub.

A Violák közleményéből egyúttal kiderült, hogy emlékére és tiszteletére Commissóról nevezik el a firenzeiek edzőközpontját, amelyet eddig Viola Parknak hívtak.

Emellett egy apró történetre is fény derül a klub kommünikéjéből, amely jól mutatja a Fiorentina egykori első emberének közvetlenségét. "»Csak hívj Roccónak« - egyszerűen ennyit mondott mindenkinek, a rá jellemző, rendkívüli empátiájával" - írta a klub.

A Fiorentina mellett az amerikai New York Cosmos tulajdonosi és elnöki posztját is betöltötte.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Commisso halálára való tekintettel elhalasztják-e a vasárnap esti Bologna-Fiorentina Serie A-mérkőzést, erről sem a lila-fehér együttes, sem az olasz bajnokság nem közölt információt.