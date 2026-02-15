A név kötelez, de a tehetség egyedi

Robinho fia – akit gyerekkorában csak „Juninhónak” hívtak – nem csupán az édesapja hírneve miatt téma a nemzetközi sportsajtóban. Első edzője, Robson Fernandes de Oliveira szerint a srác már ötévesen „teljesen más volt”, mint a többiek: egy ballábas zseni, aki merészebb és finomabb cselekkel operált, mint az apja.

A 2022-ben a Santos akadémiájára kerülő tini villámgyorsan lépkedett a ranglétrán. 2024-ben az U17-es bajnokság gólkirálya lett, augusztusban pedig aláírta első profi szerződését.

„Ma egy újabb álmom vált valóra. Hálás vagyok mindenkinek, aki hisz bennem és része a történetemnek” – írta Instagram-posztjában a fiatal tehetség.

Neymar szárnyai alatt a felnőttek között

A 2025-ös szezon hozta el az igazi áttörést. Robinho Jr. a felnőtt keret tagja lett, ahol a Santoshoz hazatérő brazil ikon, Neymar vette a szárnyai alá. A bemutatkozása mesésen sikerült: júliusban a Flamengo ellen debütált a Serie A-ban, éppen Neymar győztes gólja után állt be az utolsó 24 percre.

„Juninhóban hatalmas potenciál van. Erős mentálisan, ami nem könnyű ilyen névvel a háton” – nyilatkozta róla Neymar. „Itt vagyok, hogy segítsek neki, a többi már csak rajta múlik.”

100 millió!

A Santos vezetősége tudja, mekkora kincs van a kezében. A játékos szerződését 2030-ig hosszabbították meg, amelybe egy elképesztő, 100 millió eurós kivásárlási záradékot foglaltak.

Bár a Santos elnöke, Marcelo Teixeira bizakodó, a vezetőedző, Juan Pablo Vojvoda óvatosabban adagolja a perceket. Robinho Jr. eddig 21 felnőtt meccsen lépett pályára, és bár gólja még nincs, gólpasszal már vétette magát észre rangadókon is – többek között a Palmeiras ellen.

Ki nyeri a licitháborút?

A pletykák szerint Európa krémje már sorban áll. Az Inter megfigyelői állandó vendégek a Santos meccsein, de a Premier League óriásai – a Manchester United, a Liverpool és a Chelsea – is élénken érdeklődnek.

