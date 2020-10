Robertson: „Ez az eredmény a Liverpool játékosaként kínos.”

Döbbenetes, hogy a Liverpool 7–2-re kikapott az Aston Villától. A Premier League történetében az első bajnok, amelyik kapott egy hetest. A bődületes pofon megviselte a játékosokat is, így Virgil Van Dijk-ot is, aki az előző szezonban összesen nem hibázott annyit, mint ezen a meccsen.

„Ezen a meccsen egyszerűen nem voltunk száz százalékosak – mondta a védő. – Védekezésben jobban kellett volna teljesítenünk, de támadásban is, hiszen sok helyzetet hagytunk ki. Csalódottak vagyunk, de nem szabad szétesnünk, kulcsfontosságú az összefogás, nem hagyhatjuk, hogy ez újra megtörténjen. Természetesen a mi gyenge teljesítményünk semmit sem von le abból, hogy az Aston Villa kiválóan játszott. A gólok önbizalmat adtak az ellenfélnek. Az elleni és a mostani teljesítményünk között óriási volt a különbség, nagyon sok labdát veszítettünk védekezésben.”

Andy Robertson a meccs után a honlapjának adott interjút. Ő sem csattant ki a boldogságtól…

Több csapat

„Hogy őszinte legyek időnként el sem hittük, ami a pályán történt. Nem voltunk elég jól, nem tudtunk labdát szerezni, elveszítettük a párharcokat, kihagytuk a helyzeteket, amelyek az első félidőben adódtak. Az Aston Villa ezzel szemben majdnem minden helyzetéből gólt szerzett, minden elismerés megilleti az ellenfelet. Mindenben jobbak voltak nálunk, így nem nyerhettük meg a meccset. Ez az eredmény a Liverpool játékosaként kínos.”

A játékos arról is beszélt, hogy korábban akkor is meg tudtak nyerni egy-egy meccset, ha hátrányba kerültek, most azonban esélyük sem volt.

„Sajnos túl sok hibát követtünk el, amelyeket az ellenfél kihasznált és gólt szerzett. Jürgen Klopp a belépése óta mondja, hogy ha csak kilencvenkilenc százalékos teljesítményt nyújtunk, az nem lesz elég a sikerhez. Ezen a meccsen még ennél is gyengébben játszottunk.”

Az első negyvenöt percben, a 4–1-es hazai vezetés ellenére sem volt megalázó szerepben a Liverpool, amely állt már fel hasonlóan nehéz helyzetből, de vasárnap erre nem volt esélye.

„Talán ez fáj a legjobban – mondta Robertson. – Hittünk benne, hogy egyenlíthetünk és Klopp is azt mondta a szünetben, hogy menjünk és nyerjük meg a második félidőt. Ehhez képest annyi gólt kaptunk, zavarba ejtő és elfogadhatatlan lett a végeredmény. Ilyen többet nem fordulhat elő velünk. Sajnos most sokan elmegyünk a válogatottakhoz, így nem tudjuk átbeszélni a dolgokat. Sokszor, amikor nagy meccseket nyertünk, akkor azt mondtuk, hogy milyen jó hazamenni, vagy a válogatotthoz csatlakozni, de most a másik véglettel kell megismerkednünk. Két hétig nem találkozunk a többiekkel, aztán jön az Everon elleni Merseyside-derby, de készen állunk majd rá. Rajtunk múlik, hogy fittebbek legyünk. Összetartunk és ilyen teljesítmény többet nem fordulhat elő, mint a mostani.”