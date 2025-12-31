Komplikációk léptek fel Roberto Carlos életmentő műtéte közben

Azonnali műtétre volt szükség Roberto Carlosnál, miután egy rutinvizsgálat során súlyos szívproblémákat állapítottak meg nála. A Real Madrid legendás brazil labdarúgója Brazíliában nyaralt családjával, amikor kiderült: szívének jelentős része nem működik megfelelően.

Az 52 éves sportolót haladéktalanul megoperálták. A beavatkozás eredetileg 40 perces lett volna, ám komplikációk léptek fel, így végül közel három órán át tartott. A műtét során katétert ültettek a szívébe. Roberto Carlost jelenleg is kórházban tartják megfigyelésre, de az orvosok szerint már túl van az életveszélyen.

Állapotáról maga is üzent az érte aggódóknak.

– Most már jól vagyok, és szoros megfigyelés alatt állok – fogalmazott szűkszavúan a Real Madrid nagykövete, akinek egyébként egy gyermeke is született magyar édesanyától.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.