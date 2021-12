Roberto Carlos lehet Szalaiék edzője

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Szalai Attilát is foglalkoztató Fenerbahce nem sokkal karácsony előtt vált meg edzőjétől, Vítor Pereirától. A török csapat azóta keresi az ideális menedzsert, és bár több értesülés szerint is a Németországgal világbajnok Joachim Löw az elsőszámú kiszemelt az isztambuli csapatnál, a spanyol AS úgy értesült, hogy a korábbi világklasszis balhátvéd, Roberto Carlos is átveheti a gárda irányítását.

Roberto Carlos számára nem lenne ismeretlen a közeg, mert a Real Madridnál eltöltött tizenegy évet követően épp a Fenernél játszott két szezont, valamint edzőként is visszatért Törökországba: 2013-14-ben a Sivasspor, 2015-ben pedig az Akhisar csapatát irányította.

Az AS szerint a jelenleg a Real Madrid nagyköveteként dolgozó Roberto Carlos szívesen vállalná a feladatot, amennyiben a Fenerbahce mellette dönt.

