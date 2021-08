Robert Lewandowski elégedetlen a müncheni helyzetével

A lengyel csatárt több dolog is idegesíti a Bayern Münchennél.

Ha a Bayern Münchenben a pályán van Robert Lewandowski, akkor úgy tűnik, hogy minden rendben van a klub és a csatár között, ám a hírek szerint a színfalak mögött kezd kibontakozni egy konfliktus, amelynek több oka is van.

Elsősorban az idegesíti a lengyelt, hogy egyre többször téma Münchenben Erling Haaland.

A Dortmund csillagáról Haszan Szalihamidzsics sportigazgató áradozott a német Sport 1 csatornának. Többek között top játékosnak, és szupernek nevezte a norvég fiatalt, aki egy év múlva 75 millió euróért válthat klubot. Ezzel elindított egy pletykát a bajorok egyik vezetője, ami idegesíti Lewnadowskit.

Már csak azért is, mert a müncheni szerződése 2023-ban lejár, de egyelőre szó sincs hosszabbításról. A lengyelt ez meglehetősen zavarja, mert korábban már ilyen időszakban javában tárgyalt a klubbal.

Emellett a Bild szerint a Bayern keretének minősége is aggasztja a csatárt. A felkészülés egészen rögös volt, aminek az is állhat a hátterében Boateng, Alaba és Martínez is távozott a csapattól és a három meghatározó labdarúgó helyáre nem érkezett megfelelő pótlás.

Fel is röppent a pletyka arról, hogy Lewandowski el akarja hagyni a klubot, sőt a Chelsea és a Real Madrid érdeklődését is felkeltette a csatár. A Bayern azonban gyorsan bejelentette, hogy szó sem lehet a támadó távozásáról.

Lewandowski 2014 óta a bajorok játékosa és 331 meccsen 297 gólt szerzett, tavaly 41 találattal lett gólkirály, amivel megdöntötte Gerd Müller korábbi csúcsát.

