Így villogott a Ferencváros edzésén Robbie Keane – VIDEÓ

A Tottenham és a Liverpool korábbi gólvágója a Fradi legutóbbi edzésén vendégeskedett. A 45 éves klasszis – aki edzőként legutóbb a Maccabi Tel Avivot vezette bajnoki címig, jelenleg pedig ugyanerre készül a Ferencvárossal – megmutatta, hogy a tudása nem kopott meg: a videó alapján a cicázásban és a kapura lövéseknél is ő volt az egyik legélénkebb.

A zöld-fehér játékosok láthatóan élvezték a Premier League-ikon jelenlétét, aki parádés megoldásokkal emelte az edzés fényét.

