Robbant a sistergős átigazolási bomba: a Premier League-ből igazolt csapatkapitányt a Diósgyőr! – HIVATALOS

Fiatal bal oldali védőt vett kölcsön a DVTK Angliából.

Az ír korosztályos válogatott Valentino (a futballpályán: Val) Adedokun a Premier Leauge-ben szereplő Brentford FC kölcsönjátékosaként Diósgyőrben játszik ebben az idényben – jelentette be hivatalos oldalán a klub.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy a DVTK-ban szerepelek ebben a bajnokságban. Korábban csak a nemzetközi kupákban láttam magyar csapatokat, akik jó benyomást tettek rám, így azt gondolom, az OTP Bank Liga egy versenyképes bajnokság, és a karrierem szempontjából hasznosan telik a diósgyőri év. Balhátvédként természetesen a védekezés az elsődleges feladatom, de szeretem kivenni a részem a támadásokból, előre menni, és ha lehetőség adódik, akkor gólpasszt adni, vagy akár gólt is lőni. A Paks elleni idénynyitót a helyszínen láttam, ahol a csapattársak is jó benyomást tettek rám. Magabiztosan játszottak, úgy érzem, jó teljesítményre leszek képes a társaságukban. Izgatottan várom az első mérkőzést, mert már ízelítőt kaptam a diósgyőri meccsek atmoszférájából. Az ultrák nagyon hangosan szurkoltak, a közönség csodálatos hangulatot teremtett, ilyen körülmények között szeretnék játszani."

– nyilatkozta a klubhonlapnak Valentino Adedokun.

Miután nyáron sajnálatos módon meg kellett válnunk Stephen Bitoktól, elsődleges prioritássá vált a pótlása - vette át a szót dr. Bajúsz Endre , a DVTK sportigazgatója. - Szerettünk volna élvonalra érett fiatal magyar játékost igazolni, de ilyet nem találtunk a piacon. Valentino Adedokun alapképességeire garanciát jelent, hogy már a Premier League-ben is többször bekerült a meccskeretbe. Ezen kívül különösen vonzóvá tette számunkra az a tény, hogy szinte egy az egyben megfelel elődje játékosprofiljának: olyan bal oldali védő, aki gyors elfutásaival és beadásaival hatékonyan tudja támogatni a támadásokat is. Bízom benne, hogy gyorsan beépül a csapatba, és hasznos tagja lesz a DVTK-nak.

Valentino Adedokun Írországban született nigériai szülők gyermekeként, és 17 évesen már debütált a felnőttek között a Dundalk színeiben, nem sokkal a 18. születésnapja után bemutatkozott az Európa Konferencia-liga selejtezőjében is 33 perc erejéig. Ezt követően igazolta le az angol Brentford FC akadémiája. A ranglétrát végigjárva az előző idényben már az első csapat keretéhez számították, többször leült Premier League mérkőzésen a kispadra is, de a debütálás még várat magára. Mindeközben a B-csapatban olyannyira alapembernek számított, hogy az előző idényben már ő viselte a csapatkapitányi karszalagot is.

Miután 21 éves védő korábbi sérülése meggyógyult, a klubja rehabilitációs részlege elengedte Diósgyőrbe, és életbe lépett a kölcsönszerződés, ami egy évre szól.



Forrás: dvtk.eu