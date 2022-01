Riválisától vett támadót a Newcastle

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

25 millió fontért szerződött a Burnley-től az újgazdag Newcastle Unitedhoz Chris Wood. A 30 éves játékos 17 meccsen három gólt szerezett ebben az idényben a Premier League-ben. Az új-zélandi válogatott támadó pedig összesen 50 találatnál jár 153 Premier League fellépésen.

Wood két és fél éves szerződést kötött a Newcastle-lel, és a hétvégén a Watford ellen már be is mutatkozhat új csapatában. A támadó mellett eddig Kieran Trippier érkezését jelentette be a Newcastle, mely jelenleg kieső helyen áll a bajnokságban.

