Rigából igazolt a Kisvárda

Milos Vranjanin a Kisvárda új játékosa – számolt be a klub honlapja. A 26 éves, 190 centi magas játékos a lett Riga FC csapatától szerződött a csapathoz, éppúgy, mint másfél évvel ezelőtt Herdi Prenga, aki a nyáron távozott a klubtól. A belgrádi születésű futballista utánpótláskorú játékosként szerepelt az FK Rad, az FK Brodarac és az FK Napredak Krusevac színeiben, míg felnőttként hazájában a Radnicski Obrenovac (2015-2016), az FK Teleoptik (2017-2018), a Metalac Gornji Milanovac (2018-2020) és 2021-től a lett Riga FC csapatait erősítette.

„Nagy előrelépésnek tekintem a karrieremben, hogy a magyar bajnokságban folytathatom, ráadásul olyan csapatban, amely a nemzetközi kupában is érdekelt – mondta a szerződése aláírása és a hivatalos fotók elkészülte után Milos Vranjanin. – Nagy esély a számomra is az Európa-konferencialigában való szereplés, szeretném a lehető legjobb teljesítményhez segíteni a csapatot, bízom benne, hogy odaérhetünk a csoportkörbe. A klubról sok mindent hallottam, már csak azért is, mert többen játszanak itt az én régiómból. Meséltek a csapatról és a körülményekről, utóbbiakról máris meggyőződhettem. Amikor befutott a kisvárdai ajánlat, akkor elsőként Herdi Prengát hívtam, hiszen én is abból a klubból érkezem, ahonnan másfél éve ő. Ugyan személyesen nem ismerjük egymást, de nagyon sok közös barátunk van, és csupa jót mondott Kisvárdáról, bátorított, hogy vágjak bele nyugodtan a kalandba. Remélem, ugyanott tudom folytatni, ahol ő abbahagyta.”

