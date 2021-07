Ribéry elbúcsúzott a Fiorentinától

Nyerj 3,2 millió forintot az Unibeten! Ingyenes tippjáték a pénteki Svájc-Spanyolország EB negyeddöntőre! Kattints, regisztrálj és tippelj kockázatmentesen!

A Fiorentina hivatalosan is bejelentette, hogy nem hosszabbítja meg Franck Ribéry és Martin Caceres szerződését, így a két rutinos labdarúgó távozik Firenzéből.

Ribéry a közösségi médián keresztül búcsúzott a klubtól:

"Sajnos a firenzei pályafutásom véget ért. Nagyon jól éreztem magam a klubnál, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, a stábnak, az orvosoknak, a fizioterapeutáknak és a csapattársaknak is. Fantasztikus volt a Fiorentinánál töltött idő, sok sikert kívánok a klubnak!"

Ribéry két szezont húzott le a liláknál, ezalatt 51 meccsen lépett pályára s 5 gólt szerzett, de sokszor küzdött sérüléssel is. A 38 esztendős francia középpályás azonban még nem biztos, hogy felhagy a futballal, sőt, maradhat Olaszországban is, a hírek szerint ugyanis a másodoszályú Monzánál és a Parmánál is szívesen látnák őt.

