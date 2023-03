Reus vagy Szoboszlai dönti el a derbit? Kihagyhatatlan tippek a német csúcsrangadóra!

A német Bundesliga 23. fordulójában találkozik a Borussia Dortmund és az RB Leipzig.

Nagy csata várható a német Bundesliga második és negyedik helyezettje között. Szoboszlai Dominik és Willi Orbán azért fog küzdeni, hogy csapatuk, a Lipcse egy pontra zárkózzon a Dortmundra a bajnoki tabellán. A két csapat őszi találkozóján 3-0-ás eredmény született az RB Leipzig javára. A meccsen Orbán és Szoboszlai is betalált.

Borussia Dortmund

A Borussia Dortmund szinte szárnyal ebben az idényben. A BVB 2022 novembere óta veretlen, kilenc meccses győzelmi szériát tud felmutatni Edin Terzić vezetőedző. A csapatban kiváló teljesítményt nyújt az Erling Haalandot pótló Karim Adeyemi, illetve hererákból felgyógyult Sebastian Haller visszatérése is csak tovább ösztönözte a csapatot a jó szereplésre. Marco Reus csapatkapitány idén minden sorozatot figyelembe véve 12 egységnél jár a kanadai táblázatban, igazi vezére a keretnek. A két csapat utólsó hat találkozóján öt alkalommal volt több, mint két gól, így most sem kizárt a gólzáporos meccs.

Tipp: Gólok száma 2,5 felett a mérkőzésen - 1.64

RB Leipzig

A Dortmund már régóta nem tudott nyerni az RB Leipzig ellen, legutóbbi tizenöt bajnoki mérkőzéséből tizennégy alkalommal volt nyeretlen a lipcsei alakulat ellen. Willi Orbán kiválóan irányítja hátul a védősort és a világbajnokságon sziporkázó Josko Gvardiol is remek formában van a katari torna óta. Visszatért a csapat házi góllövőlistáját vezető Christopher Nkunku, illetve a keret tagja a bajnokságban 4 gólos André Silva és a 6 gólos Timo Werner is.

Tipp: RB Leipzig nyer vagy döntetlent játszik - 1.70

Szoboszlai Dominik idén 27%-ban vette ki a részét a csapat bajnoki góljaiból. A magyar válogatott csapatkapitánya a legutóbbi találkozón is betalált, most is benne lehet a játékában a gól.

Tipp: Szoboszlai Dominik 1,5-nél több kapura lövéssel próbálkozik - 2.15

Használd a fogadásépítőt, kombináld az alábbi tippeket egy szelvényen belül:

