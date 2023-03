Részleges stadionbezárással büntette az UEFA a Frankfurtot

A Napoli elleni meccsen történtek miatt szankcionálták a csapatot.

Az UEFA csütörtökön hozta nyilvánosságra a szankciókat.

Az UEFA csütörtökön számolt be a szankcióról, melynek értelmében a Frankfurtnak a pirotechnikai eszközöket alkalmazó szurkolói miatt 50 ezer eurós büntetést kell fizetnie, a következő európai kupameccsén pedig le kell zárnia a Deutsche Bank Park lelátóinak egy részét, összesen hét szektort. Emellett további 20 ezer eurót kell fizetniük az átjárók szurkolók általi blokkolása miatt.

A Bundesliga-klub 2-0-ra elveszítette a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közötti mérkőzésének első találkozóját Németországban, majd összesítésben 5-0-ra kiesett, miután a szurkolók összecsaptak a rendőrökkel Nápolyban a meccs előtt.

A német szurkolók a stadionon kívűl is összetűzésbe keveredtek az olasz szimpatizánsokkal, így a hazai mérkőzés előtt több olasz rendszámú autót is megrongáltak, illetve kővel megdobáltak. A vendég meccsre nem is kaptak jegyet, de pár száz szurkoló így is elment, majd a nápolyi rendőrséggel került konfrontatív viszonyba.

Forrás: telex.hu

