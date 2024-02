Rendezte a tartozását a Honvéd, így újra igazolhat

Decemberben zárták őket ki.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Lazar Cirkovic és Dean Klafuric is megkapta a számára megítélt összeget

A cikk lejjebb folytatódik

Ahogy már beszámoltunk róla, a FIFA decemberben kizárta a Budapesti Honvédot az átigazolásokból, a 14-szeres magyar bajnok a következő három transzfer-időszakban nem vehet játékost. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szerint a kispestiek komoly tartozást halmoztak fel korábbi játékosukkal szemben, ezért jutottak a kizárás sorsára.

Nos, a probléma megoldódott, erről számolt be a klub honlapja.

A Budapest Honvéd a szerdai napon rendezte a tartozását Lazar Cirkovic felé, így Dean Klafuric után a szerb védő is megkapta a neki megítélt összeget, ami azt is jelenti, hogy az ilyenkor szükséges folyamatokat követően a nemzetközi szövetség hamarosan feloldja a játékosok regisztrációjára vonatkozó tiltást, azaz újra igazolhatnak majd, a tartozás rendezése pedig a következő szezonra érvényes klublicenc szempontjából is fontos lépés volt.