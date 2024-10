„Remélhetőleg az U21-esekkel foglalkozom majd" - nyilatkozta az angolok szövetségi kapitánya

Lee Carsley egy nyilatkozatában elismerte, nem is jelentkezett az angol válogatott szövetségi kapitányi pozíciójára.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Miután Gareth Southgate a vesztes Eb-döntő után lemondott, az angol szövetség az akkoriban az U21-es válogatottat irányító Lee Carsley-t nevezte ki. A finnek elleni Nemzetek Ligája meccs előtti sajtótájékoztatón azonban kiderült, hogy nem ő lesz a véglegesített kapitány, ugyanis nem is jelentkezett a pozícióra.

A cikk lejjebb folytatódik

„Nem, hivatalosan nem pályáztam. Remélhetőleg az U21-esekkel foglalkozom majd, elégedett vagyok a munkámmal. Az FA alkalmazottja vagyok, és felkértek, hogy vállaljam el a felnőtt csapat vezetését, ami kiváltság. Ez volt a karrierem legbüszkébb pillanata. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert belülről tudom, és látom, mekkora potenciál van ebben a csapatban. Ez az egyik legjobb állás a világ labdarúgásában. Nem sok olyan állás van, ahol esélyed van a győzelemre. Hiszem, hogy az az edző, aki jön, nagyon jó esélyekkel küzd majd a sikerekért és mi a legjobbat érdemeljük, aki csak van”

Nem lehet azt mondani, hogy az angol szurkolók kifejezetten csalódott lennének a hírtől, ugyanis a Görögország elleni vereség sokakat elbizonytalanított Carsley alkalmasságát illetően.

A pozícióval kapcsolatban az elmúlt időben több nevet is bedobtak, ilyen a jelenleg klub nélküli Thomas Tuchel is, akivel a hírek szerint előrehaladott tárgyalásokat folytat az angol szövetség. Ez esetben könnyen lehet, hogy Lőw Zsoltot is majd az angol válogatott kispadján láthatjuk, ugyanis Tuchel állandó társaként legutóbbi állomáshelyein is (pl. PSG, Chelsea, Bayern München) segítette a német szakvezető munkáját.