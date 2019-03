Rekordösszeget készül ajánlani Mbappéért a Real Madrid

A Királyi Gárda igyekszik mindent megtenni a PSG támadójának megszerezésének érdekében.

A France Football értesülései szerint a minden követ megmozgat Kylian Mbappé leigazolása érdekében, és hamarosan egy hatalmas ajánlhatot tehetnek a világbajnok támadóért.

A francia lap beszámolója szerint a Királyi Gárda 280 millió eurót fog ajánlani a Paris Saint-Germainnek a 20 éves támadóért, aminek az elfogadása esetén Neymart megelőzve ő lehet minden idők legdrágább labdarúgója.

José Mourinho nemrég úgy nyilatkozott, hogy jelenleg egyetlen csapat sem képes megvásárolni a PSG játékosát, de úgy tűnik Florentino Perez, a madridiak elnöke mindenképp szeretné teljesíteni Zinedine Zidane kívánságát.

A Real Madrid már 2017-ben is érdeklődött a fiatal támadó iránt, aki akkor végül a Monacótól 180 millió euróért cserébe a Paris Saint-Germainhez igazolt. Most a továbbra is Cristiano Ronaldo utódját kereső madridiak egy százassal többért próbálhatják megszerezni Mbappét.

FRISSÍTVE: A Goal spanyol munkatársa a természetesen utánajárt a France Football által megjelentetett információnak, és a Real Madridhoz kötődő források szerint egyelőre nincs szó arról, hogy a klub ekkora ajánlatot tenne Mbappéért.

