"Rég nem láttam ennyire tökéletes lövést" - Klopp nem hitt a szemének Szoboszlai találatánál

A 22 esztendős középpályás munkabírását is méltatta.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Mint ismert, Szoboszlai Dominik megszerezte első Premier League gólját a Liverpool mezében az Aston Villa elleni találkozón. A találat után a magyar válogatott csapatkapitánya is meg volt elégedve a teljesítményével, ahogy a Vörösök edzője, Jürgen Klopp is.

A cikk lejjebb folytatódik

A Szerbia-Magyarország EB-selejtezőn a hazai győzelem 1.72, a döntetlen 3.50, a vendégek sikere pedig 5.10-szeres szorzóval fogadható. (x)



„Szoboszlai egy gép, nem igaz? Ez már a negyedik mérkőzése, és minden szempontból lenyűgöző. Taktikailag okos, és nem riad vissza 'piszkos munkától' sem, amikor nem lövésekről, vagy beadásokról van szó. Remekül vadássza le az ellenfeleket – a mai meccsen nagyon fontos volt, hogy Curt (Curtis Jones – a szerk.) és Dom megvédték a Darwin Núnez melletti félterületeket. És micsoda gólt szerzett! Pont mögötte voltam, így mindent láttam: rég nem láttam ennyire tökéletes lövést, és mindezt a gyengébbik lábával csinálta! Még egyszer mondom, hogy csodálatos teljesítményt nyújtott” - fogalmazott a német szakember a liverpool.com-nak.

Kiemelendő, hogy a 22 esztendős játékost még egyszer sem cserélte le Klopp, a fizikumának és a taktikai fejlettségének köszönhetően végig tudja robotolni az összes mérkőzést.

„Nagyszerű mérkőzés volt, hosszú ideje a legjobb meccsünk. Nem is tudom, mikor voltunk a legutóbb ennyire meggyőzőek, pedig voltak már jó mérkőzéseink, például az előző idény végén. Védekezésben, és támadásban is nagyot alkottunk. Ez ellen az Aston Villa ellen nem hibázhatsz, mert akkor gondjaid lehetnek. Valószínűleg a korai gól is segített, nem tudom, milyen lett volna a meccs, ha nem találunk be az elején, de nagyon jól néztünk ki." - vélekedett a csapat jó teljesítményéről a vezetőedző.

A klubcsapatok bajnoki szezonja csak két hét múlva folytatódik, Szoboszlai Dominik pedig válogatottsági kötelezettségeit tölti majd Marco Rossi irányítása alatt Szerbia és Csehország ellen.

Forrás: NSO