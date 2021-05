Rebrov távozhat a Ferencvárostól?

A szakember nem tudja, hogy mit tartogat a jövő.

A Honvéd elleni győzelmet követően Szerhij Rebrov az M4Sportnak nyilatkozva beszélt a jövőjéről is.

„Most elmegyek Kijevbe pihenni egy kicsit, aztán meglátjuk, nem tudom mit tartogat a jövő” – nyilatkozta az ukrán szakember.

Az edző mondataira reagálva a televíziós műsorban Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke azonnal reagált: „Leülünk majd beszélgetni és mindenki kiönti majd a lelkét a másiknak.”

Szerhij Rebrov a Ferencváros történetének egyik legsikeresebb vezetőedzője, hiszen bajnoki címeket nyert vele az együttes és bejutott vele az Európa-ligába, majd a Bajnokok Ligájába is. A szakemberrel kapcsolatban több alkalommal is felvetődött már, hogy elhagyja az Üllői utat, akár ukrán szövetségi kapitány is lehet belőle a jövőben, de egy nagyobb európai csapat is elviheti őt. A szerződéséből még egy év van hátra a magyar bajnoknál.

UPDATE:

A Ferencváros vezetőedzője a találkozó utáni sajtótájékoztatón is szóba hozta a jövőjét:

„A sajtótájékoztatókon többször is a jövőmről kérdeztek az újságírók, amiről még én magam sem tudok semmit, hiszen a klubtól senki sem tárgyalt velem az elmúlt hónapban. Nem tudom ennek mi az oka, de ez nem normális.” (nso.hu)

