Rebrov: "Nem én szerettem volna távozni!"

Mint ismeretes, pénteken a Ferencváros bejelentette, hogy Szergej Rebrov távozik a csapat kispadjáról, a helyét pedig az Austria Wientől érkező Peter Stöger veszi át.

A zöld-fehérek ugyan úgy kommunikálták, hogy az ukrán mester mondott le, ám Rebrov szerint ebből egy szó sem igaz. A Nemzeti Sportnak adott interjújában a 47 esztendős tréner elmondta, "pénteken kora délután aláírtuk a szerződés felbontásáról szóló papírokat, ám meglepve láttam a különböző újságokban, miszerint én távoztam a Ferencvárostól. Nem! Ez nem így volt!"

Rebrov elmondása szerint több konfliktusa is akadt az elmúlt időszakban a klubvezetéssel, többek között az átigazolási politika terén.

"Miután az év elején néhány dologban nem értettünk egyet az átigazolási politikában, leültünk Kubatov Gáborral, úgy éreztem, két bajnoki címmel, Európa-liga szerepléssel, Bajnokok Ligája-csoportkörrel annyi tiszteletet megérdemlek, hogy kikérjék a véleményem, mielőtt új futballistát igazolnának. Az elnök úr biztosított róla, többé senkit nem igazolnak anélkül, hogy arra én is rábólintanék. Ehhez képest nem sokkal később újabb olyan futballista toppant be az öltözőbe, akit akkor láttam először..." - ecsetelte az ukrán edző, aki viszont arra nem tért ki, hogy mely játékosról van szó pontosan.

A távozó szakember szerint valakivel nagyon nem jött ki jól a klubházban, ám ez a személy nem az elnök volt.

"A nevét hadd ne mondjam ki. Az egyik vezető. A közös munkánk elejétől éreztem, hogy nem kedvel. De ilyen is előfordul. Ezt a konfliktust is lehetett volna kezelni" - mondta.

Rebrov elmondása szerint az sem igaz, hogy kevesellte a Ferencvárostól kapott fizetését, albérletét pedig azért mondta fel tavasszal, hogy nagyobbat keressenek családjával.

"Még véletlenül sem szeretnék háborúba menni a klub ellen, egyszerűen csak tisztázni szeretném: nem én szerettem volna távozni" - öntött tiszta vizet a pohárba Rebrov.

A kérdésre, hogy visszatér-e még Magyarországra, így felelt:

"A Népligetbe biztosan nem megyek ki. Elkezdődött a felkészülés, alighanem ott van már az új vezetőedző, hogy venné ki magát, ha egyszer csak betoppannék?! Nem maradt más lehetőségem, itt szeretném megköszönni a futballistáknak és a klubnál dolgozók kilencvenkilenc százalékának a közös munkát."

Rebrov megerősítette azon értesüléseket, miszerint ő volt az első számú jelölt a görög AEK Athén kispadjára, ám mindvégig visszautasította a megkeresést, mert szerződés kötötte a Fradihoz.

"Egy biztos, a részemről lezártnak tekintem életemnek ezt a fejezetét, tényleg nem szeretnék sárdobálásba kezdeni a Ferencvárossal. Annál sokkal jobban tisztelem a klubot. Ez volt az utolsó interjúm a magyar médiában, önön kívül senkinek sincs meg a számom, a mögöttünk hagyott időszakról soha, senkinek nem nyilatkozom többé" - zárta szavait az ukrán tréner.

