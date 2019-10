Rebrov: Itt már egy pillanatra sem lehet kihagyni

Ezt várják magyar oldalon a Fradi EL meccsétől.

A csütörtökön, magyar idő szerint 18.55-től a CSZKA Moszkva otthonában játszik UEL-csoportkörös mérkőzést. A szerda esti sajtótájékoztatón Sergei Rebrov vezetőedzőt, valamint Ihor Haratin középpályást kérdezhették az újságírók.

- A CSZKA-t Oroszországban főként, de a nemzetközi porondon sem kell bemutatni. Sokat szerepelt a Bajnokok Ligájában, nagyon intenzív futballt játszik. Gyorsan szereznek labdát, erős a középpályájuk, és a szélsőik is hamar csatlakoznak a támadásokhoz. A moszkvaiak nem azokat az eredményeket érdemelték, amiket eddig elértek az EL-ben. De ilyen a futball, ha egy pillanatra kihagysz, máris gólt kapsz, hiszen a csoportkörben nagyon erős csapatok vannak.

Rebrovnál arról is érdeklődtek, milyen érzésekkel tért vissza azok után, hogy karrierje végén szerepelt korábban Oroszországban.

- Örülök, hogy itt fejezhettem be a karrieremet, sőt, bajnok is lettem a Rubinnal. De ha nem emlékeztetett volna rá, ez most eszembe sem jut. Most más feladataim vannak, nagyon fontos pillanat ez az FTC és a magyar futball számára.

A trénert arról is kérdezték, hogy az FTC-nél kikérték-e ifjabb Szergej Kuznyecov vagy Szergej Szemak (a Zenit jelenlegi edzője, Rebrov korábbi csapattársa - a szerk.) véleményét a CSZKA-ról.

- Nagyon jól ismerem Kuznyecovot és édesapját is. Ha a Szpartak lenne az ellenfelünk, más lenne a helyzet. A munkatársaim készítettek fel minket a CSZKA-ra, így ezekkel az információkkal dolgozunk. Ami Szemakot illeti, szeretem őt, jó barátom, tisztelem, nagyon jó játékos volt, és tehetséges edző, de nem konzultáltam vele.

Ihor Haratin a következőket mondta a csütörtöki összecsapásról.

- Minél többet játszol nemzetközi szinten, annál nagyobb lesz a rutinod. Mindig a maximumot kell adnod, és akkor mielőbb fel tudod venni a ritmust, ezzel segítesz a legtöbbet magadnak és a csapatodnak. Nem kell szerintem különbséget tenni a bajnoki vagy az EL-meccseink között, nekünk az a feladatunk, hogy minden alkalommal jól teljesítsünk. Sokat foglalkoztunk a CSZKA-val már eddig is. Megnéztük, miben erősek, és hol sebezhetőek. A CSZKA jó támadó csapat, nagy nyomást gyakorol a pálya első harmadában. Remek egyéni játékosai vannak, de elsősorban csapatként erős.

Viktor Goncsarenko, a CSZKA vezetőedzője szerdai, moszkvai sajtótájékoztatóján pedig ekként értékelt.

- A Ferencváros elleni meccsek meglátásom szerint jelentősen befolyásolják a csoport sorsát. Figyelembe véve, hogy két mérkőzést elveszítettünk, ez a két összecsapás meghatározó lesz. Az együttes jó hangulatban készül" - tette hozzá.

Goncsarenko elmondta, hogy elemezték az FTC nemzetközi és hazai bajnoki találkozóit, és megfigyelésük szerint a magyar csapat stílusát a labdatartás, az építkező támadás jellemzi, ritkák a hosszú passzok. A vezetőedző úgy véli, ebből a szempontból a Ferencváros hasonlít a másik két csoportriválisra, a Ludogorecre és az Espanyolra.

A szakember kiemelte: a magyar együttesben sok a légiós, és a középpályát ukrán játékosok határozzák meg. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Ferencváros edzőjével, Szerhij Rebrovval még nem találkozott, a csütörtöki nap jó alkalom lesz a megismerkedésre.

Saját csapata taktikájáról Goncsarenko úgy fogalmazott: a CSZKA nem kíméli majd magát, kezdeményezni fog, ha lehet, már az ellenfél térfelén. Mint mondta, a céljuk egy korai gól, mert annak nagyon fontos lélektani hatása lenne.

