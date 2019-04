Rebrov: Elvárom, hogy a játékosaim a maximumot nyújtsák

A Ferencváros vezetőedzője az utolsó fordulókban is maximális koncentrációt vár el a játékosaitól.

A Fradi vezetőedzője, Szerhij Rebrov úgy gondolja, hogy csapatának a tabellán elfoglalt helye miatt nem szabad visszavennie az utolsó mérkőzéseken.

Az ukrán szakember azt várja el játékosaitól, hogy mindegyikük a maximális fordulaton pörögjön.

- A Vidi legyőzése után csökkent a nyomás a játékosokon, ez érezhető. Ugyanakkor elmondtam a fiúknak, hogy négy meccsünk van még a szezonból, és ezeken is azt várom tőlük, hogy maximum fordulaton pörögjenek. Nem szabad eltérnünk a saját játékunktól - mondta Rebrov a fradi.hu-nak, majd kitért a elleni találkozóra.

A cikk lejjebb folytatódik

- A Honvéd ellen is nehéz mérkőzésre számítok, hiszen ellenfelünk még a dobogóért harcol. Figyeltem a hétközi kupameccsüket is, jobbak voltak a Soroksárnál, de szombaton, ellenünk más lesz a taktikai berendezkedés. Az biztos, hogy az ellenfél motivált lesz, de mi is meg akarjuk mutatni, mire vagyunk képesek!

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!