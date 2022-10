Rebrov elsőre megfogta, míg Csercseszov egyedülálló edző Dibusz szerint

A Ferencváros kapusa a csakfoci.hu-nak adott hosszú interjút a Crvena zvezda-Ferencváros mérkőzés előtt.

"Sokat léptünk előre, persze biztos, hogy lehetett volna még hatékonyabb, gyorsabb a fellendülés, és az lenne az igazi, ha nemcsak a Fradi lenne ott évről évre a csoportkörben, hanem még egy-két csapat" - mondta az elmúlt években tapasztalt fejlődésről Dibusz Dénes, aki szerint vitathatatlan, hogy az elmúlt évtized események fejlődést hoztak a magyar fociba. Arról is beszélt, jó most Magyarországon futballistának lenni, hiszen nagy szeretetben van részük, főleg a magyaroknak a válogatottban is.

Dibusz arról is beszélt, nem hiszi, hogy bárki rossz szemmel nézne rá azét, mert futballista, azonban igyekszik több témakörben is tájékozott lenni, hogy ne csak a futballról lehessen beszélgetni vele a magánéletben. Hozzátette, ami érdekli a sporton kívül az a gazdaság, hiszen közgázt végzett. "Egy nap többször is ránézek a gazdasági oldalakra, figyelem az árfolyamokat, ez elég aktuális is napjainkban, a háború miatt minden igen változékony. Már három éve sajnos a Covid is a mindennapjaink részévé vált. Ezek a témák mind érdekelnek."

A Ferencváros elmúlt években elért sikereiről is beszélt a magyar válogatott kapus. "Nagyon nehéz különbséget tenni, hogy melyik a jobb év: amikor BL-csoportkörbe jutsz a kluboddal, igaz, ott csak egy pontot szerzel, a válogatottal Eb-re jutsz, és megnyered az NL B-divíziót vagy amikor duplázol, "csak" El-csoportkörbe jutsz, de ott két győzelemmel kezdesz, a válogatottal pedig legyőzöd oda-vissza az angolokat, megvered a németeket és majdnem csoportgyőztes leszel. Bízom benne, hogy ennél is lesz feljebb".

"Azért ez nincs benne a levegőben. Nem tartom elképzelhetőnek, hogy olyan kirívó dolog történik, hogy ez a felállás megváltozik" - mondta Dibusz arról, hogy válhat-e belőle Gulácsi Péter helyett első számú kapus. Hozzátette, szerinte teljesen rendben van ez így, hiszen poszttársa a Bundesliga egyik élcsapatában véd, stabilan jó teljesítményt nyújt, és a BL-ben is évről-évre szerepel. "Az elmúlt 2-3 évben majdnem ugyanannyi válogatott meccset védtem mint Gula. Igyekeztem ezekkel a lehetőségekkel élni, mindegyik válogatott meccs motivációt ad, hiszen tudom, hogy nagyon jól kell teljesítenem ahhoz, hogy ha a kapitány elgondolkodik, hogy betegyen-e, akkor nyugodtan mondhasson igent."

Az elmúlt évek átigazolási pletykáiról Dibusz azt mondta mindegyiknek volt valami alapja, a Herthába nagyon szívesen ment volna, de sajnos több minden sem úgy alakult, hogy reális legyen ez a váltás. Hozzátette, 2016 januárjában a Reims is szerette volna megszerezni, de a francia csapat akkor a kiesés ellen küzdött, míg a Ferencvárossal nagy pontelőnnyel vezették a bajnokságot. "Ha bárhová is elmegyek, valószínűleg soha nem szereplek a BL-ben és az El-hez is nagy szerencse kellett volna, az elmúlt évek alapján nem gondolom, hogy elszalasztottam a lehetőségeket, inkább egy jó döntést hoztam, hogy a folytonosságra szavaztam, hiszen a Fradinál annyira jó irányba ment minden." A légióskodással kapcsolatban arról is beszélt, nem látja értelmét, hogy egy jobb bajnokság alsóbb csapatába igazoljon.

A mérkőzést követő interjúkról elmondta, voltak fájó vereségeik, és mindenki elhiheti, hogy nem ez a céljuk, de ha elkezd panaszkodni a kamerába akkor attól szerinte semmi sem lesz jobb. "Már valószínűleg nem fogok megváltozni az interjúknál, bár a Qarabag elleni meccs után azért viszonylag feldúltan nyilatkoztam, igaz, néha helyre kell tenni a dolgokat, mert az sem vezet sehova, ha soha nem mondom el a véleményemet. Még ha burkoltan is, de utalni kell rá, hogy mi a probléma."

Csercseszovval kapcsolatban arról beszélt Dibusz, hogy az orosz tréner mivel maga is kapus volt nem vonja kétségbe a meccsek alatt hozott döntéseit, nem kritizálja negatívan, ráadásul egy edzésen ha megfognak egy labdát akkor nem a támadót kritizálja, hanem a kapust dícséri. "Ez azért ritka az edzők között."

A csakfoci.hu-nak arról is beszélt Dibusz, hogy kétszer érezte azt, hogy igazán naggyá válhat a Ferencváros. "Először amikor 2015 januárjában télen visszaigazolt Hajnal Tamás, szerződtettük Cristian Ramírezt és Roland Lamah is formába lendült. Érezhető volt, hogy minőségileg nagyot léptünk előre, veretlen tavasszal feljöttünk a második helyre és megnyertük a Magyar Kupát. A másik ilyen az volt, amikor Rebrov az első megbeszélést és edzést megtartotta, akkor sokunk számára egy új távlat nyílt a futballban." A kapus hozzátette, amikor az ukrán tréner átvette az irányítást onnantól kezdve másképp tekintettek a játékhelyzetekre, ráadásul olyan dolgokról is beszélt a játékosoknak az új edző, amiről korábban más nem.

"Apróság, de azelőtt soha senki nem mondta el nekünk, hogy az ellenfél beadásánál az egyik belső védő mindig a rövid kapufa környékén helyezkedjen szabadon, nyilván létszámegyenlőségnél ezt nem lehet megoldani, de hogy mindig törekedjünk erre. Amikor előtte Gera, Leo vagy Tom játszott, akkor ők lehet, hogy ezt megtanulták külföldön, emiatt jobban nézett ki a játék, de ha nem volt a pályán, akkor meg szenedés volt. És ebben addig senki nem kereste a hibát" - zárta gondolatait Dibusz.

