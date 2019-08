Rebrov: Elégedett vagyok az eredménnyel

A zöld-fehérek trénere csak a lőtt gólt hiányolta a mai összecsapáson.

A vezetőedzője, Sergei Rebrov a következőképpen értékelte a Suduva elleni 0-0-ás végeredményt:

- Az eredménnyel elégedett vagyok, idegenben mindig értékes a döntetlen, de sokkal jobb lett volna, ha gólt is lövünk. Próbáltunk támadni, de az most is kiderült, hogy megérdemelten van itt, ebben a fázisban ellenfelünk. A Suduva megmutatta, hogy kiválóan tud védekezni, mind a földön, mind a hosszú labdák esetében. A mérkőzés első részében inkább középen próbálkoztunk, utána sokkal inkább a széleken, ezekből ki is alakítottunk helyzeteket, főleg a második félidőben, de sajnos nem sikerült betalálnunk.

A Fradi trénere már a jövő heti összecsapásra is kitért a mérkőzést követően:

A visszavágó másmilyen mérkőzés lesz, de amikor ezt mondom, nem a játék képére gondolok. Arra számítok, hogy a jövő héten ugyanúgy mi támadunk majd, és az ellenfelünk többnyire védekezik, ám nekünk sokkal koncentráltabbak kell lennünk, elsősorban a helyzetkihasználásban. A jövő héten velünk lesznek a szurkolóink is, bízom benne, hogy ez plusz motivációt ad nekünk, és tovább tudunk jutni.

A Suduva edzője, Vlademir Cheburin szintén értékelte a találkozót:

- Nehéz meccs volt, nagy nyomás alá helyezett minket ellenfelünk. Rendkívüli szurkolást kaptunk a drukkereinktől, és meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk. Az elején mi voltunk fölényben, utána a Fradi, ám egyik csapat sem akart kockáztatni. Nagy nyomás alatt voltunk, kicsit fáradtak is, így nem tudtuk megmutatni, mit tudunk. Nehéz második meccsre számítunk.

